"Ricciardo wijst kwalificaties aan als achilleshiel".

Daniel Ricciardo maakte dit jaar redelijk onverwachts zijn comeback in de Formule 1. Hij mocht halverwege het jaar instappen bij het team van AlphaTauri. De Australiër presteerde redelijk naar wens, maar hij weet wel heel erg goed wat zijn achilleshiel was in de afgelopen maanden.

Ricciardo begon het jaar als derde coureur van Red Bull Racing. De Australische coureur mocht halverwege het jaar instappen bij AlphaTauri omdat Nyck de Vries aan de kant was geschoven. Maar, Ricciardo reed ook niet alle races. Hij brak zijn middenhandsbeentje in de tweede vrije training in Zandvoort en daardoor werd hij een aantal weekenden vervangen door Liam Lawson. In de slotfase van het seizoen kroop Ricciardo weer achter het stuur.

Ricciardo presteerde in deze races redelijk goed. De Australiër is zeer zelfkritisch en hij weet wat hij beter moet gaan doen, hij deelt zijn bevindingen met RaceFans: "Als je kijkt naar de weekenden in Brazilië en Abu Dhabi, dan was de kwalificatie mijn achilleshiel. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor, misschien waren het niet de beste rondjes. In Brazilië viel ik natuurlijk een ronde terug, maar de pace in de race had ons punten kunnen opleveren. Natuurlijk is dit een 'ja, maar', maar de pace is er. Ik moet de pace over één ronde nog onder controle krijgen."