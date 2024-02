Lawson weet nog niets over 2024-planning

Het aanstaande Formule 1-seizoen wordt heel belangrijk voor veel coureurs. Er zijn veel aflopende contracten en er zijn veel coureurs die azen op een plekje op de grid. Liam Lawson maakt een goede kans op een zitje in 2025, maar hij geeft aan dat er nu nog niets duidelijk is.

Lawson maakte vorig jaar redelijk onverwachts zijn debuut in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander moest in Zandvoort plotsklaps invallen voor Daniel Ricciardo. De Australiër had zijn middenhandsbeentje gebroken en Lawson kreeg de kans bij het toenmalige AlphaTauri. Tijdens zijn invalbeurten liet Lawson een goede indruk achter, maar voor dit jaar kreeg hij nog geen stoeltje. Het lijkt er echter wel op dat hij in 2025 op de grid zal staan.

Lawson weet nog niet wanneer hij weer plaats mag nemen in een Formule 1-wagen. Hij is nog altijd verbonden aan Red Bull, maar aan de New Zealand Herald legt hij uit wat de huidige stand van zaken is: "We moeten nog bepalen wanneer ik ga rijden en wanneer dat moet gebeuren. Ik zou heel graag achter het stuur van een Formule 1-bolide willen kruipen. We werken er allemaal hard aan om het te laten gebeuren, of het nu om een race of een testsessie gaat. Momenteel is er alleen nog niets bevestigd. Het zijn wel een paar gesprekken. We praten het hele jaar door terwijl het seizoen vordert."