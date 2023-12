De Formule 1-coureurs van 2023: Liam Lawson, de grote invalheld

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel drie: Liam Lawson, de grote invalheld.

Naam: Liam Lawson (Nieuw-Zeeland, 11 februari 2002)

Eindklassering 2023: Twintigste

WK-punten: 2

Beste klassering: Negende (Singapore)

Reserverol

Wie in januari had gezegd dat Liam Lawson dit jaar zijn debuut zou gaan maken in de Formule 1, was voor gek verklaard. De Nieuw-Zeelandse Red Bull-pupil kreeg wel een reserverol in de koningsklasse, maar hij zou zich vooral gaan focussen op een Super Formula-avontuur in Japan.

Lawson kreeg een zitje bij het team van Mugen en hij maakte direct indruk door te winnen op het circuit van Fuji. Toen AlphaTauri besloot om Nyck de Vries de laan uit te sturen, koos men vanzelfsprekend voor Daniel Ricciardo. Lawson was trouw aanwezig bij bijna alle raceweekenden en hij kwam eigenlijk alleen in beeld als de regie het nodig vond om een shot uit een Red Bull-pitbox te laten zien.

Middenhandsbeentje

In Zandvoort belandde Lawson echter uit het niets in de schijnwerpers. Ricciardo crashte in de tweede vrije training in de eerste kombocht. Hij vloog samen met Oscar Piastri de muur in en daar ging het mis. Invaller Ricciardo kon zijn hand niet op tijd van zijn stuurtje aftrekken waardoor hij in de penarie zat. Hij had overduidelijk veel pijn en in het ziekenhuis Haarlem bleek dat hij zijn middenhandsbeentje had gebroken.

Ricciardo kon niet meer rijden en AlphaTauri moest snel op zoek naar een invaller. Gelukkig stond Lawson achter in de pitbox en op zaterdag vond hij zichzelf terug in de cockpit van de AT04. In de derde vrije training was het nat en Lawson kreeg direct te maken met alle mogelijke hindernissen. Ondanks een spin in de training en een tijdstraf in de race, maakte Lawson best een goede indruk. Sterker nog, hij kwam voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda over de streep.

Lawson ontving een vrachtlading aan complimenten en een week later mocht hij direct weer aan de bak in Monza. Op het iconische circuit in Italië deed hij het weer goed en kwam hij op een mooie elfde plaats over de streep. Hij versloeg hier wéér Tsunoda, die overigens al voor de start was uitgevallen.

Punten

In Singapore beleefde hij zijn mooiste moment uit zijn loopbaan tot nu toe. Op het listige stratencircuit in de stadstaat reed hij een dijk van een race. Terwijl een aantal ervaren krachten het moeilijk had, hield Lawson het hoofd heel koel. Hij reed als een volwassen kerel rond en de negende plaats was het eindresultaat. Hij mocht twee puntjes bijschrijven en voor het kwakkelende AlphaTauri was het ook een machtig mooie beloning.

Geen zitje

Kenners vielen over elkaar heen om Lawson de hemel in te prijzen. Bij AlphaTauri was er nog een plekje vrij voor 2024 en hij werd al bijna naar een contract geschreven door de pers. Vlak voor de race in Japan besloot het team echter om Tsunoda en Ricciardo vast te leggen voor 2024. Op sociale media ging het direct los, want waarom kreeg het nieuwe megatalent geen contract? Eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd, want men moet niet vergeten dat AlphaTauri een metamorfose zal ondergaan.

De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull zal in 2024 met een compleet andere identiteit op de grid staan. Ze krijgen een nieuwe naam, de banden met Red Bull worden aangehaald en ze krijgen een volledig nieuw bestuur. Franz Tost vertrekt als teambaas, Peter Bayer is de nieuwe CEO en Laurent Mekies wordt op zijn beurt de nieuwe teambaas. Enige stabiliteit is dan wel gewenst en het is simpelweg een feit dat Lawson nog een redelijk onervaren coureur is.

Toekomst

Tijdens zijn laatste raceweekend in Qatar maakte Lawson een klein foutje waardoor hij spinde in de sprintrace. Ricciardo was weer fit en hij mocht daarna weer plaatsnemen in de cockpit van de AlphaTauri-bolide. Lawson vertrok weer naar Japan om een gooi te doen naar de titel in de Super Formula. Hij liep de titel nipt mis, maar hij had wel het respect gewonnen van de Formule 1-wereld. Als invaller leek hij soms wel een ervaren rot terwijl hij nog maar 21 jaar oud is. In 2024 staat hij aan de zijlijn, maar het moet wel heel gek lopen als hij ook in 2025 zonder zitje zit.