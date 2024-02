Visa Cash App RB ziet grote nadelen aan samenwerking met Red Bull

Het team van Visa Cash App RB (VCARB) werkt vanaf dit jaar weer nauwer samen met zusterteam Red Bull Racing. De Italiaanse renstal gaat een aantal onderdelen van Red Bull gebruiken en ze barsten van de ambities. Volgens Laurent Mekies heeft deze hernieuwde samenwerking ook een groot nadeel.

VCARB en Red Bull Racing hebben dezelfde eigenaar. Beide renstallen zijn eigendom van het Red Bull-concern en vanaf dit jaar wordt er beter samengewerkt. De banden worden aangetrokken en VCARB gaat gebruik maken van de versnellingsbak, de voor- en achterwielophanging van Red Bull. Het is onderdeel van een grote metamorfose, want VCARB heeft in de afgelopen winter een nieuwe naam gekregen en ze hebben veel nieuwe sponsors aangetrokken.

Ook op bestuurlijk vlak is er veel veranderd. Franz Tost is gestopt en sinds deze winter is Laurent Mekies de nieuwe teambaas. Mekies legde aan F1.com uit wat de voordelen zijn van de samenwerking met Red Bull: "We zitten in een situatie waarin we één eigenaar van twee teams hebben, en natuurlijk wordt ons dan gevraagd wat we kunnen delen. We moeten wel delen. We kijken naar de regels en we delen wat we kunnen. Aan de kant die we zelf in handen hebben, dat is het grootste deel van de auto, doen we ons uiterste best om te kunnen vechten voor grotere prijzen."

Nadelen

Maar volgens Mekies is niet alles rozengeur en maneschijn. De kersvers teambaas stelt namelijk dat er ook nadelen zijn van deze nieuwe samenwerking: "Als je de versnellingsbak van een ander team neemt, wat veel teams doen, dan moet je wachten tot het team dat de versnellingsbak heeft ontworpen om te begrijpen waar je ophangingspunten komen te liggen. Welke invloed heeft het op je beslissingen voor de aerodynamica? Er zijn dan compromissen."