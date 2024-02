Ricciardo ziet hoopvolle signalen bij Visa Cash App RB

Het team van Visa Cash App RB trok vrijdag in Las Vegas het doek van hun nieuwe auto. De Italiaanse renstal pakt de zaakjes dit jaar iets anders aan dan voorheen. Daniel Ricciardo barst in ieder geval van de ambities, hij ziet dat het team geen juniorenteam meer is.

Ricciardo en Yuki Tsunoda gaan dit jaar op jacht naar goede resultaten. Hun team heeft in de wintermaanden een flinke metamorfose ondergaan. De renstal heet niet langer AlphaTauri, maar heet dankzij een grote hoeveelheid sponsoren nu Visa Cash App RB. De banden met zusterrenstal Red Bull Racing zijn aangetrokken, maar de Red Bull-logo's op de auto's zijn kleiner dan ooit. Ook op bestuurlijk vlak is er veel veranderd met de komst van Laurent Mekies en Alan Permane, op de lange termijn meldt ook Tim Goss zich in Faenza.

Daniel Ricciardo heeft in ieder geval veel vertrouwen in zijn team. De Australische coureur keerde vorig jaar terug in de sport en tijdens de launch sprak hij zich uit bij de internationale media: "De auto zal snel zijn, maar hij ziet er ook goed uit en dat is fijn. Er gebeurt een heleboel bij dit team en ik denk dat het meer is dan een nieuwe fase waarbij het team wordt omgebouwd tot iets anders dan een Red Bull-team. Dat is iets wat heel belangrijk is."