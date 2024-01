'Nieuwe titelsponsors Racing Bulls lijken duidelijk te zijn'

Het is geen geheim meer dat AlphaTauri aankomend seizoen onder een andere naam op de grid staat. Het lijkt er stevig op dat het team gaat luisteren naar de naam Racing Bulls. Nu lijkt het er ook op dat de eerder genoemde titelsponsors inderdaad onderdeel worden van de teamnaam.

Eind vorig jaar meldde het op sponsordeals gefocuste medium Decalspotters al dat AlphaTauri twee nieuwe titelsponsors zou gaan krijgen. Het ging hier om de grote bedrijven Visa en CashApp. Eerder meldde AlphaTauri zelf al dat ze in gesprek waren met twee grote Amerikaanse sponsoren. Nu lijkt er ook daadwerkelijk op dat deze twee bedrijven zich gaan verbinden aan de zusterrenstal van Red Bull Racing.

Recent heeft het Red Bull-concern namelijk het internetdomein VisaCashAppRB.com geregistreerd. Wie op deze link drukt, komt op een internetpagina terecht die nog nergens naar door linkt. Het lijkt er stevig op dat dit inderdaad de teamnaam gaat worden, want het domein RacingBulls.com linkt door naar de eerdergenoemde site, maar dan met het label 'team launch'. Ook deze pagina is nog wit, maar de URL geeft wel aan dat er dus een teamlaunch-pagina is. Wanneer het team met meer nieuws komt, is nog niet bekend.

The website domain 'https://t.co/chxzWJK36M' was recently registered Red Bull GmbH.



'https://t.co/5ZdcD9riZ8' also redirects to a page labeled as 'Team Launch' on the website.



In November we reported that Visa and CashApp would join the team as major partners.#F1 #RacingBulls pic.twitter.com/820hRpEPk1