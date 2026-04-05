user icon
icon

Tsunoda is in beste vorm ooit: "Ik wil nog steeds"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda is in beste vorm ooit: "Ik wil nog steeds"

Yuki Tsunoda is van mening dat hij in zijn beste vorm zit waar hij ooit in heeft gezeten. De Japanner hoopt nog altijd terug te kunnen keren in de Formule 1, maar zit voorlopig nog zonder zitje. De Japanner denkt een goede kans te maken. 

Tsunoda startte zijn Formule 1-carrière bij AlphaTauri in 2021. De Japanner wist zich wel te bewijzen, maar was steeds niet goed genoeg om een promotie naar Red Bull Racing af te dwingen. In 2025 werd de Japanner gepromoveerd voor Liam Lawson, maar uiteindelijk werd hij alweer vervangen door Isack Hadjar

Terugkeren in de Formule 1

Tegenover de officiële kanalen van de Formule 1 zegt Tsunoda dan ook nog altijd terug te willen keren. "Ik wil nog steeds. Ik geef het racen in de Formule 1 niet op. Naar andere raceklassen gaan heeft zo zijn voordelen – dat houdt je immers scherp – maar tegelijkertijd weet je dan niet precies wat er in de Formule 1 gebeurt."

Tsunoda is naar zijn gevoel dan ook op zijn allerbest. "Ik heb me fysiek nog steeds goed voorbereid op het seizoen. Waarschijnlijk ben ik nu in de beste vorm van mijn leven, zelfs beter dan vorig jaar", zo is hij dan ook duidelijk. Het beste seizoen van Tsunoda, wat betreft behaalde punten, was in 2025, maar hij kwam niet verder dan de zeventiende plaats.

Tsunoda is tevreden

Toch heeft de Japanner niets te klagen: "Ik ben absoluut tevreden met mijn vorm en ik zou alleen wat oefenrondjes nodig hebben om mijn spieren weer te laten wennen aan het rijden. Soms voelt het een beetje vreemd om me zo voor te bereiden en te trainen, wetende dat ik niet ga racen. Maar alles kan gebeuren, dat is ook wat het team me heeft verteld. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid, ik ben in topvorm en mijn mentale instelling is altijd: ‘Oké, als het team me vraagt om in te stappen, zorg ik ervoor dat ik presteer.’ Klaarstaan, daar draait het allemaal om."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.925

Yuki Tsunoda is in beste vorm ooit: "Ik wil nog steeds"

Yuki en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn.
Ik ben namelijk ook nog goed in vorm en ik wil ook steeds.
Maar ja, die vriendin van me wil dat allemaal niet....die vind 4 keer per week zat....de trut!!

  • 3
  • 5 apr 2026 - 20:55
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing Alpha Tauri

Reacties (8)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.556

    je ziet hoe de jongere rijders het doen, dus het antwoordt is dat kan je wel vergeten, ik zou me maar op een andere klasse richten F1 dat gaat het niet meer worden voor Yuki.

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 17:20
    • Larry Perkins

      Posts: 64.128

      Klopt, alleen met hulp van Honda zou het nog kunnen maar dat gaat niet gebeuren. Hoop dat we Yuki in de IndyCar terug gaan zien.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 19:22
  • Larry Perkins

    Posts: 64.128

    Laurent Mekies over Yuki…
    Yuki Tsunoda maakt indruk achter de schermen bij Red Bull Racing. Teambaas Laurent Mekies hoopt dat de Japanner snel weer een racezitje krijgt. Mekies heeft zich positief uitgelaten over de rol en toekomst van Yuki Tsunoda binnen de Formule 1. Hoewel de Japanner momenteel geen vast racezitje heeft, benadrukt de teambaas van Red Bull Racing dat de 25-jarige coureur achter de schermen een belangrijke bijdrage levert bij de ontwikkeling van de RB22.

    "Yuki doet geweldig werk voor ons, niet alleen als reservecoureur, maar ook als simulatorcoureur", zei Mekies in de podcast Beyond the Grid. "Het is heel waardevol om iemand te hebben met zo’n recente en diepgaande kennis van de auto, die ons kan helpen achter de schermen."

    Tsunoda speelt volgens Mekies achter de schermen een belangrijke rol, juist omdat hij recente race-ervaring combineert met technische feedback. Dat maakt hem een belangrijke schakel binnen het team. Volgens Mekies is het echter duidelijk dat Tsunoda uiteindelijk thuishoort op het circuit.
    "Natuurlijk hopen we voor hem dat er snel een kans komt, want coureurs horen te racen", aldus de Fransman. "Eerlijk gezegd heeft Yuki in het verleden aangetoond dat hij snel is. We wensen hem dat er zich weer een mogelijkheid aandient."

    Tegelijkertijd gaf de teambaas toe dat er in het verleden bij Red Bull niet altijd even handig is omgesprongen met het stoeltje naast Verstappen.
    "We zijn ons ervan bewust dat we in het verleden niet zo sterk zijn geweest als we hadden gewild met de tweede auto. Maar we nemen die lessen mee en proberen ons elke dag te verbeteren."

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 17:37
    • Larry Perkins

      Posts: 64.128

      De genoemde podcast…

      Laurent Mekies: Relishing Red Bull Challenge | F1 Beyond The Grid Podcast
      (52,13 minuten, vanaf minuut 47,15 over Tsunoda)

      https://youtu.be/ADjpL-YeW-k?list=PLfoNZDHitwjViNK6oW4F0bVvZPMgDoCom

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 17:38
  • snailer

    Posts: 32.298

    Gewoon en lekker in die auto van Verstappen zetten. Kan die lekker GT3 gaan rijden.
    Wordt het hier ook gewoon wat rustiger.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 18:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.925

    Yuki Tsunoda is in beste vorm ooit: "Ik wil nog steeds"

    Yuki en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn.
    Ik ben namelijk ook nog goed in vorm en ik wil ook steeds.
    Maar ja, die vriendin van me wil dat allemaal niet....die vind 4 keer per week zat....de trut!!

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 20:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.128

      Vier keer in de week met jou naar de Lidl zat, dat kan ik me voortellen, ze schaamt zich rot...

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 21:49
    • F1 bekijker

      Posts: 201

      Heb je het nog goed, ik mag al blij zijn met 1x pw maar dan wel 2x.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 01:33

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar