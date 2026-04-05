Yuki Tsunoda is van mening dat hij in zijn beste vorm zit waar hij ooit in heeft gezeten. De Japanner hoopt nog altijd terug te kunnen keren in de Formule 1, maar zit voorlopig nog zonder zitje. De Japanner denkt een goede kans te maken.

Tsunoda startte zijn Formule 1-carrière bij AlphaTauri in 2021. De Japanner wist zich wel te bewijzen, maar was steeds niet goed genoeg om een promotie naar Red Bull Racing af te dwingen. In 2025 werd de Japanner gepromoveerd voor Liam Lawson, maar uiteindelijk werd hij alweer vervangen door Isack Hadjar.

Terugkeren in de Formule 1

Tegenover de officiële kanalen van de Formule 1 zegt Tsunoda dan ook nog altijd terug te willen keren. "Ik wil nog steeds. Ik geef het racen in de Formule 1 niet op. Naar andere raceklassen gaan heeft zo zijn voordelen – dat houdt je immers scherp – maar tegelijkertijd weet je dan niet precies wat er in de Formule 1 gebeurt."

Tsunoda is naar zijn gevoel dan ook op zijn allerbest. "Ik heb me fysiek nog steeds goed voorbereid op het seizoen. Waarschijnlijk ben ik nu in de beste vorm van mijn leven, zelfs beter dan vorig jaar", zo is hij dan ook duidelijk. Het beste seizoen van Tsunoda, wat betreft behaalde punten, was in 2025, maar hij kwam niet verder dan de zeventiende plaats.

Tsunoda is tevreden

Toch heeft de Japanner niets te klagen: "Ik ben absoluut tevreden met mijn vorm en ik zou alleen wat oefenrondjes nodig hebben om mijn spieren weer te laten wennen aan het rijden. Soms voelt het een beetje vreemd om me zo voor te bereiden en te trainen, wetende dat ik niet ga racen. Maar alles kan gebeuren, dat is ook wat het team me heeft verteld. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid, ik ben in topvorm en mijn mentale instelling is altijd: ‘Oké, als het team me vraagt om in te stappen, zorg ik ervoor dat ik presteer.’ Klaarstaan, daar draait het allemaal om."