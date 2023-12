Mekies heeft grootste plannen voor AlphaTauri

Laurent Mekies begint op 1 januari met zijn nieuwe job bij het team van AlphaTauri. De Fransman zal dan aan de gang gaan als teambaas en hij staat al geruime tijd te trappelen om te beginnen. Hij stelt dat het goed is geweest dat hij in de afgelopen maanden aan de kant heeft gestaan.

Het team van AlphaTauri zal volgend jaar op alle vlakken een metamorfose ondergaan. Ze gaan nauwer samenwerken met Red Bull Racing, ze krijgen een nieuwe naam en ze krijgen een nieuwe structuur in de leiding van het team. Teambaas Franz Tost vertrekt en hij wordt dus opgevolgd door Mekies. De Fransman werkte tot afgelopen zomer bij het team van Ferrari, maar hij ging daarna met gardening leave. AlphaTauri heeft daarnaast ook Peter Bayer aangesteld als CEO.

Gardening leave

Mekies hield zich in de afgelopen maanden koest en hij verscheen zelden in de media. Daar is nu echter verandering ingekomen, want tijdens de Autosport Awards reageerde hij op zijn transfer: "De waarheid is, dat als je halverwege het seizoen van de ene naar de andere baan gaat, je waarschijnlijk wordt meegenomen door de intensiteit van de racekalender en de dagelijkse keuzes die je daar moet maken. Het was dus eigenlijk een groot geluk dat ik een stap terug kon zetten en naar het grote plaatje kon kijken, om na te denken over hoe ik de dingen wil aanpakken."

Plannen

Mekies heeft al grote plannen gemaakt over hoe hij het team vanaf volgend jaar wil gaan laten functioneren. Hij wijst bijvoorbeeld naar de structuur van het team: "Het gaat om de juiste mensen vinden. Dat is waar onze sport nu omdraait. Het gaat om de mensen en hoe ze met elkaar omgaan. Ik kijk er naar uit omdat weer te gaan doen. Ik heb veel geluk gehad dat ik in een goede racefamilie werkte en dat ik voor een goede racefamilie ga werken."