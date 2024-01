Tsunoda en Ricciardo maken eerste meters van 2024

Het team van Visa Cash App RB speelt deze week een hoofdrol in de Formule 1. De Italiaanse renstal nam afscheid van de naam AlphaTauri en koos dus voor de veelbesproken nieuwe naam. Coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda maakten ondertussen de eerste meters van het jaar.

Op woensdagochtend werden Tsunoda en Ricciardo gespot op het circuit van Imola in Italië. Beide coureurs namen plaats achter het stuur van een AT03 uit 2022, met deze auto mag nu worden getest omdat hij ouder is dan twee jaar. Volgens Motorsport.com werkt het team een driedaagse testdag af, maar ging de dag nogal rommelig van start. Het medium meldt namelijk dat de baan in de ochtend nog deels bevroren was en dat Tsunoda daardoor veel later dan verwacht dan baan op kon. Volgens Motorsport.com nam Ricciardo daarna plaats in de wagen.