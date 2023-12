Ricciardo was nipt langzamer dan Verstappen tijdens belangrijke testdag

Daniel Ricciardo keerde halverwege het jaar terug in de Formule 1. De Australiër verving Nyck de Vries bij AlphaTauri. Ricciardo kreeg het zitje na een succesvolle Red Bull-test op het circuit van Silverstone. De Australische laat zelf weten dat hij zeer snelle rondjes reed tijdens deze testdag.

De Vries stond onder enorme druk tijdens de eerste seizoenshelft. Hij presteerde niet naar wens en de geruchten over een mogelijk ontslag werden steeds luider. Ricciardo stond op pole position om De Vries te vervangen, maar men liet hem eerst testen op Silverstone. Daags na de Britse Grand Prix nam hij plaats in de RB19 voor een bandentest en daar overtuigde hij de top van Red Bull.

Zelfvertrouwen

Ricciardo wist dat de testdag zeer belangrijk zou worden voor zijn toekomst. Hij was nerveus en daar is hij eerlijk over in de podcast 'Beyond the Grid': "Dat kwam doordat ik op een punt was waar ik echt mijn zelfvertrouwen terug had en ik dacht echt dat de test geweldig kon gaan aflopen. Ik wist diep van binnen dat ik het kon. Ik dacht dat het nu helemaal aan mijzelf was en dat de druk in mijn handen lag. Ik wist dat mijn toekomst afhing van deze test. Het was goed om die druk weer te voelen en dat was denk ik ook belangrijk."

Verstappen

Ricciardo spinde tweemaal tijdens de test. Hij bleef echter kalm, want hij was van mening dat dit logisch was. De Australiër had immers maanden niet gereden in een Formule 1-wagen. Uiteindelijk kreeg hij de kans om een snelle ronde neer te zetten en dat ging beter dan verwacht: "Ik ga het niet mooier maken dan het was. Ik zat er direct bovenop in de eerste getimede ronde die ik reed. Als je de benzine buiten beschouwing laat, zat ik volgens mij een paar honderdsten van de poletijd van Max af."