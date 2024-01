Visa Cash App RB gebruikt Racing Bulls als bedrijfsnaam

Gisteren werd bekend dat het team van AlphaTauri vanaf dit jaar op de grid staat onder de naam Visa Cash App RB. De naamswijziging hing al eventjes in de lucht en niet iedereen is er even blij mee. Waar de 'RB' in de teamnaam voorstaat is niet helemaal duidelijk, maar de naam Racing Bulls is in ieder geval niet verdwenen.

Teameigenaar Red Bull heeft voor een flinke metamorfose bij de Italiaanse renstal gezorgd. De banden met zusterrenstal Red Bull Racing zijn aangetrokken en de naamswijziging werd al zeer vroeg aangekondigd. Aangezien het Red Bull-concern de naam 'Racing Bulls' al had laten vastleggen, gingen veel mensen er vanuit dat deze naam zou worden gebruikt in combinatie met de sponsors. In het persbericht van de naamswijziging werd er echter nergens gesproken over Racing Bulls.

Het is dan ook niet duidelijk of de 'RB' in Visa Cash App RB staat voor 'Racing Bulls' of 'Red Bull'. De naam Racing Bulls wordt in ieder geval wel gebruikt door het team, zo blijkt uit de teamwebsite en de deelnemerslijst van de FIA. De autosportfederatie heeft namelijk dat deelnemerslijst voor het aankomende seizoen aangepast. Op de eerder vrijgegeven deelnemerslijst stond het team nog onder de naam 'AlphaTauri' maar dat is nu aangepast. De bedrijfsnaam is namelijk vanaf nu 'Racing Bulls S.p.A'. Deze naam valt ook te lezen op de teamsite.