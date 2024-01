'AlphaTauri trekt Alan Permane aan'

Het team van AlphaTauri ondergaat dit jaar een metamorfose. Ze krijgen een nieuwe teamnaam, een nieuwe teambaas en een groot aantal nieuwe sponsors. Ze versterken zich daarnaast ook met allerlei nieuwe namen, het lijkt er op dat ook Alan Permane een rol gaat krijgen binnen het team.

Alan Permane is een bekende naam in de Formule 1. Hij werkte zeer lang voor het team dat nu Alpine heet. Bij de Franse renstal vervulde Permane veel verschillende rollen, tot en met vorig jaar was hij de Sporting Director van het team. Permane werd echter naar huis gestuurd. Hij werd het slachtoffer van de flinke reorganisatie en samen met teambaas Otmar Szafnauer vertrok hij na het Belgische Grand Prix-weekend.

Permane zit nu al een tijdje zonder werk, maar het lijkt er sterk op dat hij zich binnenkort weer in de paddock mag gaan melden. Motorsport.com meldt namelijk dat hij een nieuwe rol kan gaan krijgen bij het team van AlphaTauri. De Italiaanse renstal zal vermoedelijk gaan rijden onder de naam Racing Bulls en ze zijn al geruime tijd op zoek naar versterkingen. Volgens Motorsport.com zal Permane een nog onbekende rol gaan vervullen bij het team dat onder leiding staat van CEO Peter Bayer en kersvers teambaas Laurent Mekies.