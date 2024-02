Lawson eerlijk over Red Bull: "Is behoorlijk stressvol"

Red Bull Racing staat bekend als een zeer goede omgeving voor talentvolle coureurs. Veel coureurs stromen van het Red Bull Junior Team door naar de Formule 1. De druk staat er wel vol op en teamadviseur Helmut Marko is zeer streng, zo bevestigt ook Liam Lawson.

Het Red Bull Junior Team heeft in de afgelopen jaren al veel talenten grootgebracht. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda stroomden vanuit dit team door naar de koningsklasse van de autosport. De opleidingsploeg wordt regelmatig geloofd, maar er is ook kritiek. Bij Red Bull is men immers gefocust op presteren en dat betekent dat jonge coureurs ook onder grote druk staan.

Liam Lawson kan daar over meepraten. De Nieuw-Zeelander viel vorig jaar een aantal races in bij het toenmalige AlphaTauri en daarin maakte hij een geweldige indruk. Hij vecht nu voor een plekje op de grid in 2025. Hij bevestigt tegenover de New Zealand Herald dat het zwaar is: "Het is simpelweg de druk waaraan je al vanaf jongs af aan wordt geconfronteerd. Als je zestien jaar oud bent en telefoontjes krijgt waarin je in feite wordt verteld dat je niet presteert in de volgende race, je dan uit het programma wordt gezet. Dat is natuurlijk nogal stressvol."