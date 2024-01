Tsunoda deelt beelden van eerste meters van 2024

Het Formule 1-seizoen gaat over ruim een maand voor het eerst van start, maar de eerste coureurs zijn nu al op de baan verschenen. De coureurs van het team van Visa Cash App RB hebben namelijk al meters gemaakt. Yuki Tsunoda deelt nu zelf voor het eerst beelden van deze tests.

De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing maakte eerder deze week bekend dat ze vanaf nu door het leven gaan als Visa Cash App RB. Op dat moment waren coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo bezig met het rijden van rondjes in een AT03 op het circuit van Imola. Het team deelde zelf nog geen beelden van de test, maar Tsunoda heeft daar nu verandering in gebracht. Op sociale media laat hij weten dat het koud was, maar dat hij had genoten van zijn eerste meters van het jaar.