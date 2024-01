Mekies begonnen als AlphaTauri-teambaas: "Enorm dankbaar"

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat veel kopstukken aan de slag zijn gegaan bij hun nieuwe werkgevers. Het team van AlphaTauri heeft nu de beschikking gekregen over de nieuwe teambaas Laurent Mekies. Hij heeft er in ieder geval heel erg veel zin in.

Mekies was tot halverwege vorig jaar nog werkzaam voor het team van Ferrari. Hij vervulde daar een belangrijke rol binnen het team en bij AlphaTauri hadden ze veel interesse in hem. Het team wordt grondig gereorganiseerd en Mekies mag nu samen met CEO Peter Bayer leiding gaan geven aan het team dat waarschijnlijk Racing Bulls gaat heten. Mekies zweeg geruime tijd, maar zijn gardening leave zit er nu echt op.

Mekies dankt zijn voormalige teamgenoten van Ferrari in een uitgebreid bericht op LinkedIn. Hij is trots op zijn werkzaamheden bij het Italiaanse topteam. Nu richt Mekies zijn blik op de toekomst: "Een nieuw avontuur gaat nu van start voor mij. Ik ben enorm dankbaar dat ik van een speciale racefamilie mag overstappen naar een andere speciale racefamilie. We staan aan de vooravond van een spannend nieuw avontuur. Een nieuw hoofdstuk dat wij met elkaar gaan schrijven en ik kan niet wachten om samen te gaan werken met alle getalenteerde mensen in Faenza en Bicester."