Brown eist regelwijziging vanwege samenwerking Red Bull-teams

De teams van Red Bull Racing en AlphaTauri zijn allebei eigendom van het Red Bull-concern. Deze constructie bestaat al jaren, maar er is steeds meer kritiek. Zak Brown is van mening dat dit niet langer kan, de Amerikaan wil dat de regels zo snel mogelijk moeten worden aangepast.

AlphaTauri fungeerde in de voorgaande jaren als het opleidingsteam voor het grote Red Bull Racing. Veel grote talenten zoals Sebastian Vettel en Max Verstappen zetten hun eerste stappen in de Formule 1 bij het Italiaanse team. Dit jaar gaat er echter wel iets veranderen, want de twee teams gaan beter met elkaar samenwerken. AlphaTauri krijgt een nieuwe naam en ze fungeren niet langer als opleidingsploeg.

Regels

McLaren CEO Zak Brown is echter van mening dat er iets moet veranderen. De Amerikaan maakt zich grote zorgen en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat alle regels heel erg duidelijk zijn, maar ze verdienen een herziening en een aanpassing. Het mede-eigenaarschap is gedateerd als er gekeken wordt naar de redenen waarom ze zijn ingevoerd. Jaren geleden, voor de budgetcap en toen er een groot verschil zat in de budgetten, werd het ingevoerd om kleinere teams te helpen. Nu hebben we een cap waardoor er financieel een gelijker speelveld is ontstaan. Daarom moeten we de eerlijkheid voor de sport en de fans behouden."

Definitie

Volgens Brown gaat de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri in tegen de definitie van een constructeur. Hij vergelijkt het met het voetbal: "Stel je voor dat een A- en een B-team tegen elkaar spelen op de laatste dag van de Premier League en dat het B-team degradeert als ze verliezen. Dat is geen positie waar je je als sport in wil bevinden. De fans vragen zich af wat er gebeurt op het speelveld en of het oneerlijk is. Dus je hebt de regels, die als het aan mij ligt snel bekeken moeten worden. Ik weet niet wie de grenzen opzoekt rond regels met een lange historie. Dat gaat niet alleen om de samenwerkingen, maar ook heel wat andere regels. Ik vind simpelweg dat de regels snel besproken moeten worden zodat we tien constructeurs hebben."