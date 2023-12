Ricciardo heeft medelijden met ontslagen De Vries

Daniel Ricciardo keerde dit jaar tegen de verwachtingen in terug in de Formule 1. Bij het team van AlphaTauri werd hij de vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries. Ricciardo kent de situatie van De Vries en hij heeft dan ook veel medelijden met de Nederlander.

Ricciardo begon het jaar als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër verrichte vooral werk naast de baan. Bij zusterteam AlphaTauri hadden ze een probleem, want De Vries presteerde steeds minder goed. Men was ontevreden over de resultaten van de Nederlander en halverwege het seizoen werd hij weggestuurd. Ricciardo kreeg een onverwachte kans en hij staat nu ook in 2024 voor het team op de grid.

Ricciardo leeft mee met De Vries. De goedlachse Australiër weet precies hoe zijn voorganger zich voelt. In de podcast 'Beyond the Grid' legt Ricciardo uit dat hij de situatie van De Vries begrijpt: "Het is allemaal wel subjectief. Je begrijpt dat hij misschien niet genoeg tijd kreeg. Misschien kreeg hij dat inderdaad niet. Waren zijn resultaten goed genoeg? Misschien niet, dus het kan beide kanten opgaan. Maar ik had medelijden met hem. Nyck heeft zoveel tijd in zijn loopbaan gestopt en hij kreeg eindelijk de kans. Het is niet gelukt, dus hij was eerst zes maanden blij en zes maanden later had hij geen zitje meer."