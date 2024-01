AlphaTauri verandert naam Instagramprofiel: VisaCashAppRB

Het lijkt er op dat AlphaTauri definitief een keuze heeft gemaakt voor de nieuwe teamnaam. Al maanden gaan er geruchten rond over de naam Racing Bulls met Visa en Cash App als titelsponsors. De komst van deze twee sponsors was eventjes twijfelachtig, maar gisteravond paste het team de username op Instagram aan.

Eerder deze week gingen er geruchten rond over de nieuwe naam voor AlphaTauri. Teameigenaar Red Bull registreerde namelijk een webadres voor VisaCashAppRB. De komst van de sponsoren werd echter na een paar uur alweer in twijfel getrokken, maar het lijkt er nu toch op dat AlphaTauri de knoop heeft doorgehakt. Gisteravond paste het team namelijk de naam van hun Instagram-profiel aan naar 'visacashapprb'. Een officiële aankondiging kwam er niet direct, maar het lijkt er dus stevig op dat ze echt voor deze naam hebben gekozen. Het Instagramaccount werd vanochtend wel op zwart gezet.

