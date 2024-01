Tost bevestigt gesprekken over nieuwe Red Bull-rol

Franz Tost is sinds deze week officieel niet meer de teambaas van AlphaTauri. De Oostenrijker kan zich nu bezig gaan houden met andere zaken. Het lijkt er wel op dat hij actief blijft binnen de Red Bull-familie, hij moet in ieder geval niet denken aan een rol als analist.

Tost was sinds jaar en dag actief als de teambaas van AlphaTauri. Teameigenaar Red Bull besloot de boel flink op te schudden voor het komende seizoen. Er wordt een reorganisatie doorgevoerd met een nieuwe teamnaam, een nieuwe identiteit en dus ook een nieuw bestuur. Tost is opgevolgd door Laurent Mekies en Peter Bayer is aangesteld als de CEO van het team. Tost gaat echter niet ergens op een strand liggen.

Analist

Helmut Marko verklapte eerder al dat Tost zich mocht gaan voorbereiden op een adviserende rol. Tost reageert in gesprek met lachend op de vraag of hij analist gaat worden: "Dat is helemaal niet mijn ding! Ik zou dan teveel politieke antwoorden moeten gaan geven. Dat past helemaal niet bij mij. Heel veel mensen zouden ook niet kunnen leven met de waarheid. Ralf Schumacher doet dat bijvoorbeeld heel erg goed, hij is heel eerlijk. Ik zou nog extremer zijn."

Gesprekken

Tost gaat zich voorlopig focussen op andere zaken. Red Bull-adviseur Marko stelde eerder al dat Tost dus een soort adviserende rol kon krijgen binnen het concern. Tost geeft dit nu officieel toe: "Ja, de gesprekken daarvoor zullen gaan plaatsvinden op 15 januari. Daarna zullen we wel zien hoe ik verder ga bij Red Bull. Ik zal in ieder geval altijd betrokken blijven bij de autosport. Dus ik kan mij zoiets wel voorstellen."