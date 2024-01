'Tost ziet twee coureurs die niet thuishoren in de Formule 1'

Franz Tost is officieel geen teambaas meer van het voormalige AlphaTauri. De Italiaanse renstal krijgt dit jaar een nieuwe naam en een nieuwe teambaas. Tost heeft officieel afscheid genomen van het team en volgens David Croft laat hij nu ook meer los over zijn mening over de huidige grid.

In 2024 staan er immers precies dezelfde twintig coureurs aan de start als in de seizoensfinale van 2023. De teams hebben allemaal vastgehouden aan hun coureurs en dat zorgt voor een beetje verbazing. Bij AlphaTauri hebben ze er bijvoorbeeld gekozen om Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda aan te houden. Men had ook kunnen kiezen voor de talentvolle Nieuw-Zeelander Liam Lawson.

Volgens Sky Sports-commentator David Croft is Tost nu veel loslippiger over bepaalde zaken. De Oostenrijker ziet volgens Croft een aantal coureurs die niet thuishoren in de Formule 1. In de Sky Sports-podcast legt Croft het uit: "We hadden het over coureurs en hij zei dat elke coureur het verdient om hier te rijden, op twee na. Ik vroeg wie dat zijn en hij legde zijn verhaal uit. Ik ga ze niet noemen, maar ik kon het niet oneens zijn met wat hij zei. Vervolgens legde hij uit waarom ze op dit moment niet in de Formule 1 thuishoren. Ik ga niet zeggen wie het zijn, want dat is oneerlijk tegenover hen."