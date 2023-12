Horner verwacht dat AlphaTauri geen fout maakt bij naamswijziging

Het Red Bull-concern besloot eerder dit jaar dat er iets moest veranderen bij het team van AlphaTauri. Ze besloten de samenwerking met Red Bull Racing te verbeteren en het team krijgt een make-over. Red Bull-teambaas Christian Horner gaat ervan uit dat het zusterteam de juiste naam kiest.

AlphaTauri staat in 2024 namelijk met een compleet andere look op de grid. Er wordt afscheid genomen van de naam AlphaTauri, er komt een nieuw logo, een nieuwe livery en er komen nieuwe sponsoren. Het is de verwachting dat het team kiest voor de naam Racing Bulls. Op de inschrijflijst van de FIA staat het team vooralsnog onder de naam AlphaTauri RB, de renstal kondigde aan dat ze pas in 2024 de echte naam gaan onthullen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner volgt de zaak met veel interesse. De Brit denkt dat men bij het zusterteam de juiste keuzes gaat maken. In gesprek met de internationale media spreekt Horner zich hierover uit: "Het is helemaal aan AlphaTauri om bekend te maken wat voor naam ze hebben gekozen. Er is veel speculatie over dit onderwerp. Je hebt natuurlijk bedrijfsnamen en inschrijfnamen, de partners zien dat verschil ook. Ik weet zeker dat ze op het juiste moment bekend gaan maken hoe hun make-over eruit zal gaan zien."