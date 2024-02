Dit is de gloednieuwe bolide van Visa Cash App RB

Ook het team van Visa Cash App RB heeft hun nieuwe wagen aan de buitenwereld getoond. De Italiaanse renstal organiseerde een launchshow in Las Vegas. Daar trokken Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo het doek van hun nieuwe wagen, met deze auto hopen ze een flinke stap te kunnen zetten.

De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft een drukke winter achter de rug. Met Laurent Mekies arriveerde er een nieuwe teambaas, de banden met Red Bull werden aangetrokken en daarnaast kreeg het team een enorme make-over. Ze namen afscheid van de naam AlphaTauri en ze kozen dus voor de naam Visa Cash App RB. Met de logo's van de twee grote titelsponsoren en veel nieuwe andere partners op de auto, willen Tsunoda en Ricciardo dit jaar meevechten in de top van het middenveld.

introducing the VCARB 01. we didn’t skip out on the colour with this one 馃敟 pic.twitter.com/QlWlHNhxOG