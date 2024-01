Visa Cash App RB slaat slag en trekt drietal grote namen aan

Het team van Visa Cash App RB heeft een grote slag geslagen. De Italiaanse renstal heeft zojuist bekend gemaakt dat ze drie grote namen hebben aangetrokken voor het technisch hart van het team. Het gaat hier om Tim Goss, Guillaume Cattelani en Alan Permane.

Met de komst van dit drietal heeft de Italiaanse renstal een flinke slag geslagen. Goss zal aan de slag gaan als Chief Technical Officer en Cattelani is aangesteld als Deputy Technical Director. Permane vertrok vorig jaar tegelijkertijd met Otmar Szafnauer bij het team van Alpine, waar hij vele jaren werkzaam was. Bij Visa Cash App RB zal hij nu de rol van Racing Director op zich gaan nemen.

Permane is niet de enige die veel ervaring met zich meebrengt. Goss werkt al vele jaren in de autosport, tot recent was hij de technisch directeur van de Single Seater-afdeling van de FIA. Hij is voorlopig nog met gardening leave en hij zal in oktober aan de slag gaan. Vanuit zijn functie als Chief Technical Officer zal hij verslag uitbrengen aan teambaas Laurent Mekies. Cattelani is de minst bekende naam van het stel, maar ook hij heeft al veel ervaring in de Formule 1. Hij werkte eerder voor Lotus, McLaren en Red Bull.