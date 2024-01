Horner lacht om Ricciardo-geruchten: "Niet over gesproken"

Sergio Perez kende in 2023 geen superseizoen in de Formule 1. De Mexicaan had en dipje en hij had een grote achterstand op zijn Red Bull Racing-teammaat Max Verstappen. Christian Horner beweert dat Red Bull er niet aan heeft gedacht om Perez te vervangen door Daniel Ricciardo.

Perez begon nog goed aan het seizoen, maar na een aantal raceweekenden belandde hij in een flinke vormdip. Hij verpestte zijn kwalificaties waardoor hij veelvuldig inhaalraces moest gaan rijden. In die periode verkeerde Verstappen in bloedvorm en won de Nederlander tien Grands Prix op rij. Ondertussen gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Perez, Red Bull hield echter vast aan zijn contract.

Een gerucht dat veelvuldig naar buiten werd gebracht, was dat Daniel Ricciardo mogelijk zou instappen als vervanger van Perez. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is dat pure onzin. In gesprek met RaceFans verwijst hij deze verhalen naar het rijk der fabelen: "Voor jullie was dat misschien een zaak. Intern hebben wij hier helemaal niet over gesproken. Ik denk dat jullie de ruimtes voor de columns moesten vullen. Het is geweldig dat Daniel terug is en hij doet het geweldig bij AlphaTauri. Natuurlijk kijken we naar wat het beste is voor ons in 2025."