Officieel: AlphaTauri heet nu Visa Cash App RB

Het hing al eventjes in de lucht, maar het zusterteam van Red Bull Racing heeft nu een nieuwe naam. Zoals verwacht gaan ze nu door het leven als Visa Cash App RB. De nieuwe naam lekte vorige week al uit toen ze de naam van hun Instagrampagina hadden aangepast.

Het nieuws is dan ook geen verrassing, het team hintte eerder al op de naamswijziging. Nu hebben ze het officieel bekend gemaakt. In een persbericht stelt men dat Visa ook een partner wordt van de twee Red Bull-teams. Daarnaast meldt Visa Cash App RB ook dat zet op 8 februari de nieuwe livery gaan onthullen in Las Vegas. Coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zijn daar vanzelfsprekend bij aanwezig. Daarnaast gaat het team zich ook inzetten voor meet gelijkheid in de sport. Uit het persbericht blijkt overigens niet dat de naam Racing Bulls voor de RB staat.