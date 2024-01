AlphaTauri dacht het beter te weten dan Red Bull

Het team van AlphaTauri gaat vanaf dit jaar nauwer samenwerken met grote broer Red Bull Racing. De Italiaanse renstal kende vorig jaar een redelijk teleurstellend seizoen. Volgens Peter Bayer komt dat door het feit dat zijn team de andere kant opging dan Red Bull-kopstukken Adrian Newey en Pierre Wache.

Het Red Bull-concern is de eigenaar van zowel AlphaTauri als Red Bull Racing. Ze hebben besloten de twee teams beter met elkaar te laten samenwerken. Daarnaast ondergaat AlphaTauri dit jaar een flinke metamorfose. Er wordt een afdeling geopend in Milton Keynes, er komt een naamswijziging en er is een compleet nieuw bestuur aangesteld. Peter Bayer fungeert sinds vorig jaar als CEO en hij ziet dat er stappen zijn gezet.

Bayer weet dan ook wat de oorzaak is van de tegenvallende resultaten van AlphaTauri in 2023. Hij laat aan Motorsport Magazin weten dat het er dit jaar anders uit gaat zien: "Ik denk dat we alles in huis hebben om succesvol te zijn in deze sport. Er zijn meerdere oorzaken van de resultaten van vorig jaar. De hoofdreden is denk ik dat sommige engineers dachten dat ze het beter konden doen dat Red Bull met hun kopstukken Adrian Newey en Pierre Wache. Als je naar de huidige situatie kijkt, dan zie je dat iedereen Red Bull kopieert. Wij zijn het kleine broertje en we wilden het anders doen. Dat was fout."