Visa Cash App RB deelt opvallende teasers

Het team van Visa Cash App RB is hard bezig met de laatste voorbereidingen op de launch van de nieuwe auto. De Italiaanse renstal onthult de wagen tijdens een speciaal evenement in Las Vegas. Hoe de auto er precies uitgaat zien, is nog niet duidelijk. Wel heeft Visa Cash App RB de eerste teasers gedeeld.

De zusterrenstal zal de wagen onthullen tijdens een speciaal evenement in de avond in Las Vegas, dat betekent dat men de auto in Nederland pas in de vroege vrijdagochtend ziet. Het lijkt er op dat de wagen blauw van kleur zal zijn. Op Instagram deelt de renstal de eerste teasers van de nieuwe livery. Op de eerste foto is te zien hoe de logo's van titelsponsor Visa groot op de zijkant staan. Op de tweede foto is te zien dat de vertrouwde Red Bull-stier op de airbox staat.