De Formule 1-coureurs van 2023: Yuki Tsunoda, zeker niet slecht

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel negen: Yuki Tsunoda, zeker niet slecht.

Naam: Yuki Tsunoda (Japan, 11 mei 2000)

Eindklassering 2023: veertiende

WK-punten: 17

Beste klassering: Achtste (Verenigde Staten & Abu Dhabi)

Druk

In zijn derde jaar in de Formule 1 had Yuki Tsunoda een heel andere rol dan voorheen. De Japanse AlphaTauri-coureur was voor het eerst niet de tweede man binnen het team en hij moest nu echt gaan leveren. AlphaTauri stond onder druk en dat betekende dat Tsunoda ook onder druk stond.

Alle ogen waren op hem gericht. Hij kreeg Nyck de Vries als teamgenoot en iedereen verwachtte enorm veel van die Nederlander. Het was de algemene verwachting dat Tsunoda naar huis zou worden gereden door Formule E-kampioen De Vries. Niets bleek minder waar, want Tsunoda hield goed stand. Hij kon zijn AT04 onder controle houden én hij presteerde veel constanter dan De Vries.

Consistent

In de eerste twee races kwam Tsunoda als elfde over de streep en in Australië en Azerbeidzjan nam hij een puntje mee naar huis. Terwijl De Vries onder druk stond, hield Tsunoda relatief eenvoudig stand. De AT04 was zeker geen goede auto, maar pas in Monaco finishte Tsunoda lager dan de elfde plaats. Omdat iedereen naar De Vries keek, had niemand door dat Tsunoda eigenlijk heel consistent presteerde.

Daarna zakte de prestaties van Tsunoda wel een beetje in, maar niemand had dat door. Iedereen keek naar de martelgang van De Vries en daardoor kon Tsunoda zich relatief simpel door de weekenden heen bewegen. Na de race op het circuit van Silverstone werd De Vries ontslagen en kreeg Tsunoda te maken met de ervaren Daniel Ricciardo.

Nieuwe duels

In Hongarije presteerde Ricciardo direct iets beter dan Tsunoda en dat betekende dus dat hij aan de bak moest gaan. Tsunoda belandde in zijn lastigste fase van het seizoen en dat was ook te zien aan zijn resultaten. In België scoorde hij nog wel een punt, maar daarna ging het minder goed.

In Zandvoort kreeg Tsunoda weer een nieuwe teamgenoot omdat Ricciardo geblesseerd was geraakt. Debutant Liam Lawson presteerde direct beter dan Tsunoda en dat was zeer pijnlijk. Ook in Italië en Singapore was Lawson sneller en dat was niet fraai. Hier moet echter wel een kanttekening bij worden geplaatst. In Monza viel Tsunoda immers stil voor de start van de race en in Singapore viel hij al vroeg uit.

Toen Ricciardo daarna weer fit was, ging het ook steeds beter met AlphaTauri. In de laatste paar races van het jaar presteerde Tsunoda ook weer goed. Hij pakte punten in Austin en Abu Dhabi en in Mexico was de twaalfde plaats ook zeker niet slecht. Het jaar sloot hij dus met een hoogtepunt af.

2022

Aangezien Tsunoda dit jaar te maken kreeg met drie teamgenoten, is het lastig om goed naar zijn prestaties te kijken. Voor Tsunoda is het dan ook eerlijker om zijn prestaties te vergelijken met 2022. Ook toen was AlphaTauri niet sterk en moest de Japanner op zoek gaan naar punten.

Tsunoda scoorde dit jaar in ieder geval meer punten dan in 2022. Hij eindigde dit jaar als veertiende met 17 punten, een jaar eerder werd hij slechts zeventiende met 12 punten. Hij viel daarnaast ook veel minder vaak uit en zijn resultaten waren veel minder wisselvallig dan in 2022.

Best aardig

Eigenlijk kan je dus wel stellen dat Tsunoda het dit jaar best aardig heeft gedaan. De Japanner hield het hoofd koel binnen het onrustige team van AlphaTauri. Hij kreeg te maken met een paar uitdagende teamgenoten, maar hij wist twee van de drie coureurs te verslaan. De hoog aangeschreven De Vries en Ricciardo werden gepakt door Tsunoda en dat is een compliment waard. In 2024 liggen de verwachtingen weer hoger en als Tsunoda deze lijn doorzet, dan kan hij zomaar de verrassing van het jaar worden.