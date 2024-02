Ricciardo denkt niet aan Mercedes-zitje

Het team van Mercedes moet gaan zoeken naar een nieuwe coureur voor 2025. Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen naar Ferrari en Mercedes zoekt naar een vervanger. Daniel Ricciardo wil niet denken aan een mogelijke overstap, hij weigert te ver vooruit te kijken.

Hamiltons vertrek kwam voor veel mensen als een verrassing. Hij vertelde het nieuws pas in een zeer laat stadium aan Mercedes-teambaas Toto Wolff en pas op de ochtend van het persbericht lekte het uit. Mercedes zoekt nu naar een mogelijke vervanger en er worden meerdere namen genoemd. Ook de naam van Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo wordt genoemd, maar het lijkt er niet op dat dit gaat gebeuren.

Ricciardo lijkt een overstap naar Mercedes ook niet te zien zitten. De Australiër staat onder contract bij het Red Bull-team en bij de launch van Visa Cash App RB was hij heel duidelijk tegenover PlanetF1: "Ik kijk zeker niet zover vooruit. Op dit punt in mijn loopbaan voelt dat als een jaar dichter bij het einde. Dus het is voor mij logischer om het race voor race te bekijken. Ik denk dat Mercedes momenteel ook geen haast heeft. Ze bekijken alles op de rijdersmarkt. Ik denk dat dit een goede positie is voor hen."