Berger gaf doorslag in beslissing over toekomst Lawson

Liam Lawson fungeert ook dit jaar als de reservecoureur van de Red Bull-teams. De getalenteerde Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar veel indruk met zijn invalbeurten bij AlphaTauri. Volgens Peter Bayer heeft Lawson zijn huidige rol vooral te danken aan oud-coureur Gerhard Berger.

Lawson maakt al geruime tijd deel uit van de opleidingsploeg van Red Bull. Toch was hij niet altijd het grootste talent dat men onder contract had staan. In eerste instantie kreeg Jüri Vips de kans als reserve en focuste Lawson zich op andere zaken. Hij reed zelfs een jaartje in de DTM en daar maakte hij veel indruk. Nadat Vips de laan uit werd gestuurd, kreeg Lawson promotie binnen de Red Bull-familie.

DTM

AlphaTauri CEO Peter Bayer stelt dat dit vooral komt door Gerhard Berger. De Oostenrijkse oud-coureur is een groot fan van Lawson en hij vervulde een belangrijke rol binnen de DTM. Bij Speedcafe spreekt Bayer zich uit: "Voor mij was de belangrijkste ingeving die van Gerhard, hij zei dat Liam het geweldig had gedaan in de DTM. Gerhard is een grote fan van de rijstijl van Liam. Hij vertelde dat Liam de juiste coureur was en dat hij altijd zocht naar mogelijkheden om in te halen en dat hij snel was."

Marko

Toch was er wat twijfel binnen de Red Bull-familie. Volgens Bayer twijfelde vooral toenmalig AlphaTauri-teambaas Franz Tost over Lawson: "Als je puur naar de resultaten kijkt, dan zou hij geen opvallende coureur zijn. Maar hij heeft in veel verschillende categorieën geracet. Hij liet zien dat er iets in zat. Helmut Marko wist honderd procent zeker dat Liam de coureur voor ons was. Franz, Christian Horner en ik voerden een lang gesprek, en toen kreeg hij die rol."