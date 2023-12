Brown opent aanval op Red Bull-samenwerking

Het is geen geheim dat Red Bull Racing en AlphaTauri vanaf volgend seizoen nauwer met elkaar gaan samenwerken. De twee teams hebben dezelfde eigenaar en die wil dat de banden worden aangetrokken. Zak Brown maakt zich zorgen en hij stelt dat het belangrijk is dat alle teams onafhankelijk opereren.

Het Red Bull-concern is al geruime tijd eigenaar van zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Begin dit jaar bestond er veel twijfel over de toekomst van AlphaTauri. Men twijfelde over een mogelijke verkoop, maar uiteindelijk werd er besloten om de teamstructuur aan te passen. De banden met Red Bull worden aangetrokken, er komt een nieuwe teamnaam en ze gaan binnen de regels gebruik maken van Red Bull-onderdelen.

Ongezond

Het is geen geheim dat McLaren CEO Zak Brown zich zorgen maakt over deze nieuwe structuur. In een open brief op de site van McLaren stelt hij dat het belangrijk is dat de teams onafhankelijk zijn: "In de meeste andere grote sporten is het verboden om twee teams in hetzelfde kampioenschap in het bezit te hebben, dat kan de competitie namelijk schade toebrengen. Het is een ongezonde situatie, want het heeft impact op de situatie op en naast de baan. Of het nu gaat om data, het delen van onderdelen en personeel of strategische invloed, het past niet in de spirit van de regels."

Onafhankelijkheid

Brown noemt de naam van Red Bull niet, maar het is duidelijk waar hij op doelt. De Amerikaan vindt dat de fans een eerlijke sport verdienen: "Het is belangrijk om je sterk te maken voor onafhankelijkheid, competitie en eerlijkheid. Ik zou graag regelwijzigingen zien om dat te garanderen in de toekomst. Die moeten dan de invloed van één team op een ander team stoppen. De Formule 1 moet trouw blijven aan zijn merk. Elk team moet compleet onafhankelijk van elkaar zijn, behalve met de Power Units."