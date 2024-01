Verstappen prijst afzwaaiende Tost: "Zijn begeleiding was heel belangrijk"

Franz Tost is officieel geen teambaas meer van AlphaTauri. De Oostenrijker is vertrokken, maar dat betekent niet dat men hem is vergeten. Max Verstappen is enorm te spreken over Tost, hij stelt dat de teambaas hem heel erg heeft geholpen in de beginfase van zijn loopbaan.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij het toenmalige Toro Rosso. De Nederlander zette zijn eerste stapjes in de koningsklasse van de autosport onder de vleugels van Tost. Na ruim een jaar kreeg Verstappen al promotie naar het topteam van Red Bull Racing, de rest van het verhaal is inmiddels geschiedenis. Tost heeft dus een belangrijke rol gespeeld in het verhaal van Verstappen.

De Nederlander is dat dan ook niet vergeten. Hij heeft veel goede woorden over voor Tost en hij geeft een klein eerbetoon in gesprek met Motorsport.com: "Franz was heel belangrijk in het begin. Ik begon natuurlijk bij het team van Toro Rosso. Helmut heeft mij daar inderdaad neergezet, maar uiteindelijk heb je toch de begeleiding nodig van iemand zoals Franz. De Formule 1 was in het begin een hele nieuwe wereld voor mij, veel groter dan wat ik voor die tijd had. Uiteindelijk is zijn begeleiding daarbij heel belangrijk geweest."