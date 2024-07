Lawson krijgt tweede Red Bull-test aangeboden

De Formule 1-carrière van Liam Lawson gaat duidelijk in een hogere versnelling, nu er weer een nieuwe test op het circuit opdoemt voor de talentvolle Nieuw-Zeelander. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de huidige vorm van Sergio Perez omschreven als 'onhoudbaar', terwijl Daniel Ricciardo bij het juniorenteam RB ook het risico loopt zijn stoeltje te verliezen.

Het is duidelijk geworden dat als Red Bull de 22-jarige Lawson in september geen fulltime racestoeltje kan aanbieden, hij voor 2025 vrij zal zijn om elders te tekenen, bijvoorbeeld bij Sauber-Audi. En dus testte Lawson de huidige auto van Red Bull Racing donderdag op Silverstone voor een ‘filmdag’ - en het laatste nieuws is dat hij later in juli ook tijd krijgt in een tweejarige AlphaTauri op Imola.

Volgens Horner staan deze tests echter al langer op de planning. Tegenover Sky zegt de teambaas: "Deze tests staan ​​al een tijdje gepland, dus ze zijn niet iets dat net is ontstaan, ze staan ​​al een paar maanden gepland. Liam is onze test- en reserverijder, dat is zijn taak."