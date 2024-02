Tsunoda verwacht grote resultaten in 2024

Het is geen geheim dat het team van Visa Cash App RB barst van de ambities. De Italiaanse renstal presenteerde in Las Vegas hun nieuwe look en de coureurs hebben veel zelfvertrouwen. Yuki Tsunoda stelt dat het het doel is om meer dan een top tien-klassering te halen.

Voor het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing was het een drukke winter. De naam AlphaTauri werd van de gevel verwijderd en door de komst van een aantal grote sponsors heeft het team nu Visa Cash App RB. De look van de wagen ziet er heel anders uit dan vorig jaar en de komst van meerdere nieuwe kopstukken heeft ervoor gezorgd dat er veel zelfvertrouwen is. Ze willen definitief afscheid nemen van het achterveld en ze willen meer WK-punten gaan pakken.

Yuki Tsunoda wil dit jaar gaan vlammen in de Formule 1. De Japanner ziet genoeg kansen bij zijn team en dat zorgt ervoor dat hij hoog durft in te zetten. Na de launch van Visa Cash App RB in Las Vegas sprak hij zich uit bij Speedweek: "Wat mij betreft zorgen alle veranderingen voor extra vertrouwen, ik houd van deze frisse wind. Ik wil in 2024 laten zien wat ik heb geleerd als coureur. We streven naar meer dan een top tien-klassering. Ik ben er heilig van overtuigd dat we goed uit de startblokken zullen komen."