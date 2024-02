Tsunoda denkt Red Bull te kunnen gaan uitdagen

Het team van Visa Cash App RB presenteerde hun nieuwe bolide deze week tijdens een bijzondere show in Las Vegas. De Italiaanse renstal heeft een drukke winter achter de rug en nu willen ze gaan vlammen. Yuki Tsunoda barst van het vertrouwen en hij hoopt de Red Bulls te kunnen uitdagen.

Het zusterteam van Red Bull Racing heeft een metamorfose ondergaan in de wintermaanden. Ze luisteren tegenwoordig naar de naam Visa Cash App RB en de banden met zusterrenstal Red Bull Racing zijn ook aangetrokken. Hierdoor hoopt men stappen te kunnen zetten in het wereldkampioenschap. Met de nieuwe kleuren, sponsoren, kopstukken en Red Bull-onderdelen ziet men zeker kansen.

Yuki Tsunoda durft zelfs groot te dromen. De Japanner denkt dat er heel erg veel mogelijk is in het aanstaande seizoen. Hij is blij met de samenwerking met Red Bull en in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 deelt hij zijn verwachtingen: "We mikken er echt niet alleen op om in de top tien te eindigen. Hopelijk kunnen we op een bepaald moment ook de strijd aangaan met de Red Bulls. Ik denk dat we zeker goed zullen zijn dit jaar en dat we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen."