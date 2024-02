Visa Cash App RB deelt opvallende beelden van nieuwe auto

Later deze week trekt het team van Visa Cash App RB het doek van hun nieuwe wagen. De Italiaanse renstal zal de wagen gaan presenteren in Las Vegas en de fans zullen daar de nieuwe look van het team te zien krijgen. Op sociale media delen ze nu een opvallende teaser.

Op Instagram deelt Visa Cash App RB een opvallende video. Te zien is hoe de nieuwe wagen in een ruimte staat, maar wel in de schaduw. De contouren van de wagen en de eerste sponsoruitingen zijn zichtbaar. Op de achtervleugel staat duidelijk het logo van Visa. Verder lijkt het er op dat de wagen blauw van kleur zal zijn. Op 8 februari trekken Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo het doek van de nieuwe wagen.