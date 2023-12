Kritiek voor Ricciardo: "Hij moet nog veel werk verzetten"

Het tweede zitje bij het team van Red Bull Racing is één van de meest besproken plekjes in de Formule 1. Sergio Perez rijdt ook volgend jaar nog bij Red Bull, maar hij voelt de hete adem van onder meer Daniel Ricciardo in zijn nek. Martin Brundle is echter nog niet onder de indruk van Ricciardo.

Perez werd dit jaar naar huis gereden door Max Verstappen. De Mexicaan kon zijn Red Bull-teamgenoot niet bijhouden en hij worstelde zelfs geruime tijd met zijn vorm. Terwijl Verstappen race na race won, was Perez hard opzoek naar een goede vorm en hij zakte door het ijs in de kwalificaties. Ondertussen gingen er veel geruchten rond over mogelijke vervangers. Eén naam die veelvuldig viel was die van Daniel Ricciardo.

De Australiër was derde coureur bij Red Bull, maar hij mocht halverwege het jaar instappen bij AlphaTauri. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle laat in zijn Q&A bij Sky Sports weten dat hij nog niet onder de indruk is van Ricciardo: "Als het aan mij ligt moet Daniel heel wat werk verzetten voordat hij het gevecht met Max aan kan gaan. Ik denk niet dat Daniel zoveel beter was dan Tsunoda, dat had ik wel verwacht. Ik weet dat hij in het diepe werd gegooid en zijn ongeluk in Zandvoort was ongelukkig. Ik ben er nog niet over uit wat ik van zijn prestaties vind."