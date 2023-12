De Formule 1-coureurs van 2023: Nyck de Vries, droom wordt nachtmerrie

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel één: Nyck de Vries, de man van de hoge verwachtingen.

Naam: Nyck de Vries (Nederland, 6 februari 1995)

Eindklassering 2023: Tweeëntwintigste

WK-punten: 0

Beste klassering: Twaalfde (Monaco)

Hype

Zelden werd het debuutseizoen van een coureur zo gehypet als bij Nyck de Vries. De Friese coureur stapte de sport binnen met een overvolle rugzak. De verwachtingen waren torenhoog. Bij zijn eenmalige invalbeurt bij Williams in 2022 pakte hij immers direct WK-punten. Bij AlphaTauri dacht men dat ze goud in handen hadden, De Vries was allesbehalve een rookie en hij werd zelfs al gezien als de kopman van het team.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stak niet onder stoelen of banken dat hij veel verwachtte van De Vries. De Fries bracht een schat aan ervaring met zich mee. Het komt niet vaak voor dat een coureur met een Formule 2-titel, een Formule E-titel en vier Le Mans-deelnames op zak de Formule 1 instapt.

Misschien waren de verwachtingen voor De Vries wel te hoog. Iedereen had verwacht dat hij wel eventjes kon gaan meevechten om de punten en misschien wel meer. Wat iedereen eventjes was vergeten, was dat De Vries zich in de Formule 1 vooral had bewezen als vrijdagcoureur. Bij zijn Williams-invalbeurt was er geen druk en kon hij in Monza vrijuit racen.

Dit was nu niet het geval, iedereen ging er stiekem vanuit dat hij Yuki Tsunoda wel zou verslaan en een blunder zou hard aankomen. Precies hetgeen was men niet wilde, gebeurde. De Vries worstelde met zijn vorm én met zijn auto. Tsunoda was te snel en in Bahrein en Saoedi-Arabië werd hij slechts veertiende. In Australië viel hij buiten zijn schuld uit.

Kritiek

Langzamerhand kwam er steeds meer kritiek, want De Vries had eind april nog steeds geen puntje gescoord. In Bakoe moest hij presteren, maar hij deed het tegenovergestelde. Een pijnlijke crash in de kwalificatie zorgde voor kritiek en een nieuwe crash in de Grand Prix maakte de situatie nóg lastiger. In Miami kon hij ook geen vuist maken en hij werd slechts achttiende.

De Vries stond onder druk en dat werd steeds duidelijker. Helmut Marko begon zich in de media steeds kritischer uit te spreken en achter de schermen was Daniel Ricciardo al aan zijn warming-up begonnen. Een twaalfde plaats in Monaco zorgde nog enigszins voor lucht, maar drie nieuwe nulscores maakten het nog moeilijker voor de man uit Uitwellingerga.

In Silverstone moest De Vries echt gaan presteren. Zijn missie was duidelijk, maar punten waren weer te hoog gegrepen. Een zeventiende plaats kon het gemor niet sussen en Marko had zijn keuze gemaakt. Daags na de race voerde Ricciardo een Red Bull-test uit en de Oostenrijkers hadden genoeg gezien. De Vries werd aan de kant geschoven en zo eindigde zijn Formule 1-droom in een nachtmerrie.

Toekomst

De Vries ging niet bij de pakken neer zitten. Hij bleef strijdbaar en hij begon zelfs aan een studie aan Harvard. Zijn racecarrière staat echter niet stil. Sterker nog: de zon schijnt feller dan ooit te voren. In het aanstaande seizoen rijdt De Vries in de Formule E én in het WEC. In de laatstgenoemde klasse gaat hij rijden in de Hypercar van het topteam van Toyota. Een Le Mans-zege is een reële mogelijkheid en dat zou geweldig zijn. De Vries kan Nederlandse sportgeschiedenis schrijven en dat zou de ultieme wraak zijn na zijn mislukte F1-avontuur.