'Naamswijziging AlphaTauri volgt later'

Autosportfederatie FIA deelde vandaag de deelnemerslijst voor het aankomende Formule 1-seizoen. Aangezien de coureurs allemaal op hun plek zijn blijven zitten, werd er vooral gekeken naar de teamnamen. Opvallend genoeg staat AlphaTauri nog onder dezelfde naam op de deelnemerslijst, een naamwijziging volgt waarschijnlijk later.

AlphaTauri ondergaat een flinke metamorfose voor het aankomende seizoen. De Italiaanse renstal gaat nauwer samenwerken met 'grote broer' Red Bull Racing en ook de teamleiding is flink veranderd. Teambaas Franz Tost vertrekt en hij wordt opgevolgd door Laurent Mekies. Peter Bayer werd eerder dit jaar aangesteld als CEO en hij liet al doorschemeren dat er een nieuwe generieke teamnaam aankomt.

Het is de verwachting dat het team zal gaan rijden onder de naam Racing Bulls met waarschijnlijk een aantal nieuwe Amerikaanse titelsponsors. Op de deelnemerslijst van de FIA staat het team echter nog onder de naam 'Scuderia AlphaTauri RB'. Het chassis staat ingeschreven onder de naam 'RB'. Het is de verwachting dat dit op een later moment wordt gewijzigd, volgens Motorsport.com volgt er vanuit het team geen aankondiging meer in het huidige jaar. De chassisnaam 'RB' zal waarschijnlijk staan voor Racing Bulls en het is dus de verwachting dat er snel meer duidelijkheid komt.