FIA kondigt richtlijnen aan na nieuwe Red Bull-samenwerking

De teams van Red Bull Racing en AlphaTauri gaan beter met elkaar samenwerken. De twee teams gaan nauwer samenwerken en de concurrenten maken zich daar zorgen over. Bij de FIA houden ze de zaak in de gaten en stellen ze dat er binnenkort richtlijnen worden gedeeld.

Teameigenaar Red Bull zat in zijn maag met AlphaTauri. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing presteerde niet goed en men was niet tevreden. Alle opties werden bekeken, maar uiteindelijk besloot men om de banden met het Oostenrijkse topteam aan te halen. Daarnaast wordt er een flinke reorganisatie doorgevoerd en krijgt het team ook een andere naam. De concurrentie maakt zich vooral zorgen over de nieuwe samenwerking tussen de teams.

Controle

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis houdt de situatie in de gaten. Hij ziet vooralsnog geen opvallende zaken, maar hij laat aan Motorsport Total weten dat er wel nieuwe richtlijnen aankomen: "Het toezicht is één van de moeilijkste onderdelen. We moeten controleren en ervoor zorgen dat de teams goed van elkaar gescheiden zijn. Binnenkort delen we een richtlijn om de teams te informeren hoe ze ons kunnen overtuigen dat er niets geks gebeurt. We onderschatten deze uitdaging niet."

Richtlijnen

Tombazis en zijn mensen houden de situatie wel zo goed mogelijk in de gaten. Hij laat wel weten dat een aantal zaken niet worden gecontroleerd: "Dat is het geval bij de dagelijkse bewegingen van mensen en dat is ook niet de bedoeling. Teams als Red Bull en AlphaTauri worden vaak bekritiseerd omdat ze dezelfde eigenaar hebben of wat dan ook, maar ze zijn niet de enige die kunnen samenwerken. Het kunnen ook twee onafhankelijke teams zijn die besluiten elkaar te helpen en van elkaar te profiteren."