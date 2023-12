Tost wijst naar Vettel en Verstappen: "Dan wint Sebastian"

Franz Tost nam in Abu Dhabi afscheid als teambaas van AlphaTauri. De Oostenrijker heeft in zijn lange loopbaan met veel topcoureurs samengewerkt. Hij geeft aan dat hij Sebastian Vettel en Max Verstappen zou selecteren voor een fictief team. Hij denkt dat Vettel dan meer races zou winnen.

Als teambaas van AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) maakte Tost veel coureurs mee uit de Red Bull-stal. Hij stond dus ook aan de wieg van de succesvolle loopbaan van Max Verstappen. De Oostenrijker speelde een grote rol in het eerste Formule 1-seizoen van Verstappen en er is dan ook nog steeds veel onderling respect. Verstappen nam dan ook op mooie wijze afscheid van Tost in Abu Dhabi.

Passie

Tost verscheen in zijn laatste weekend in de Formule 1 vaak in de media. Hij werd dan ook gevraagd welke twee coureurs hij zou kiezen voor een fictief team. Hij wordt geciteerd door Crash.net: "Vettel en Max, vanwege hun toewijding aan de sport en hun snelheid. In de eerste plaats is het talent. Je moet zeer veel skills hebben om zo'n auto te besturen. Ten tweede vanwege de passie. Ze zijn allebei enorm gepassioneerd. Kijk eens naar Max, hij rijdt ook in de virtuele wereld. Is dat niet fantastisch? Een drievoudig kampioen die thuis tegen andere racet op de computer."

Meeste zeges

Tost benoemd daarnaast nog een derde belangrijk punt: discipline. De Oostenrijker is van mening dat Verstappen en Vettel precies weten wanneer ze iets moeten doen en volgens hem is dat een zeer belangrijke factor. Tost denkt dat Verstappen de beste zal zijn in de kwalificaties. Als hem wordt gevraagd wie er meer Grands Prix zal gaan winnen, heeft hij een iets andere mening: "Dat zou Sebastian kunnen zijn."