Button lacht om nieuwe teamnaam: "We praten er tenminste over!"

Vorige week werd duidelijk dat team van AlphaTauri voortaan door het leven gaat onder de naam Visa Cash App RB. Het was geen geheim dat het team van naam ging veranderen, maar de nieuwe naam zorgde voor veel verbazing. Jenson Button ziet één positief punt aan de zaak.

Teameigenaar Red Bull kondigde eerder al aan dat AlphaTauri een metamorfose zou ondergaan. De nieuwe teamnaam was onderdeel van deze veranderingen. Team CEO Peter Bayer kondigde eind vorig jaar al aan dat er werd gesproken met twee grote Amerikaanse sponsoren. De naam Visa Cash App RB lekte al vroeg uit op sociale media, maar toen het nieuws werd bevestigd zorgde dat voor de nodige verbazing. Fans waren niet bepaald blij.

De nieuwe naam wordt met veel verbazing ontvangen. Niemand weet immers wat de 'roepnaam' van het team gaat worden en daarnaast wordt er gelachen om de commerciële teamnaam. Enkelvoudig wereldkampioen reageerde vanuit Daytona met verbazing op het nieuws in gesprek met AP News: "Wat is de nieuwe naam? Visa Cash App, en wat komt daarna? Mensen hebben het hier nu toch over, dus dan is het goed. Het heeft er nu in ieder geval wel voor gezorgd dat mensen over dat team aan het praten zijn."