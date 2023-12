"Tsunoda zet eerste belangrijke stap voor 2024".

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een paar weken op en de coureurs genieten van hun vakantie. Niet alle coureurs doen rustig aan, want een aantal van hen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 2024. Yuki Tsunoda heeft de eerste belangrijke stap al gezet.

Tsunoda heeft zich op de fabriek in Faenza gemeld voor een belangrijke bezigheid. De Japanner heeft namelijk zijn stoeltje voor het aankomende seizoen al gepast. Op een tweetal foto's van zijn werkgever AlphaTauri is te zien dat Tsunoda met en zonder helm plaatsneemt in de testmule. Het team heet in 2024 overigens geen AlphaTauri meer. Op de startlijst voor 2024 staan ze wel onder die naam, maar dat heeft waarschijnlijk met sponsorcontracten te maken. Het is de verwachting dat het team in 2024 Racing Bulls heet.