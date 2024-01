Visa Cash App RB deelt teaser van nieuwe livery

Het team van AlphaTauri maakte deze week bekend dat ze nu door het leven gaan als Visa Cash App RB. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull heeft een complete metamorfose ondergaan en iedereen is dan ook nieuwsgierig hoe de nieuwe look eruit gaat zien.

Op sociale media deelt het team van Visa Cash App RB een teaser van de nieuwe wagen. In een korte video op Instagram wordt een silhouet van een Formule 1-auto getoond met enkele opvallende kleuren. In de teaser zijn de kleuren groen, blauw en roze te zien. Het is de verwachting dat de kleuren van de nieuwe titelsponsors Visa en Cash App ook zullen voorkomen in de livery. Het team onthult de nieuwe wagen op 8 februari.