Daniel Ricciardo heeft met Ford-CEO Jim Farley gesproken over zijn afscheid in de Formule 1. De Grand Prix van Singapore in 2024 is de allerlaatste F1-race waar de Australiër aan deelnam. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die de rest van het seizoen mocht afmaken.

Ricciardo kent een erg mooie carrière, maar heeft nooit zijn maximale potentieel eruit gehaald. De coureur kwam als Red Bull-junior de F1 binnen en is via Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault, McLaren en AlphaTauri teruggekeerd in de Formule 1. In totaal heeft hij 257 Grands Prix gereden.

Dacht Ricciardo destijds al aan stoppen?

De jonge Australiër legt uit aan Farley dat het niet gemakkelijk is om je geliefde werk naast je neer te leggen. "Ik moest de afgelopen twaalf maanden echt proberen te begrijpen hoe het zit met het einde van mijn carrière en het juiste moment daarvoor, want als het eenmaal voorbij is, krijg je het niet meer terug." Zo blikt hij terug op de moeizame periode waarin hij aan de kant werd gezet bij McLaren.

"In 2022 had ik het erg moeilijk in mijn tweede jaar bij McLaren en werd ik aan de kant gezet. In 2023 begon ik zonder zitje en dacht ik: 'Is dit het misschien? Moet ik er nu een punt achter zetten?' Maar ik voelde dat er nog steeds een innerlijke drang was. Op dat moment moest ik echt eerlijk naar mezelf kijken en denken: 'Vergeet wat anderen zeggen of willen - wat wil jij zelf?'"

Ricciardo ontving veel meningen

Hoewel de inmiddels 36-jarige coureur nog altijd graag wilde terugkeren in de Formule 1. Kreeg hij ook te maken met meningen van anderen. "Ik probeerde het zo persoonlijk mogelijk te houden. Natuurlijk zijn er altijd meningen, ook van je ouders bijvoorbeeld, maar uiteindelijk wilde ik zeker weten dat dat vuur nog in mij zat." In 2023 mocht Ricciardo Nyck de Vries vervangen, maar brak hij zijn hand op Zandvoort.

"Ik zat weer in de auto halverwege het seizoen. Na twee of drie races brak ik mijn hand - een vrij onbeduidend ongeluk, maar ik miste daardoor een aantal races. Toen dat gebeurde, dacht ik: 'Ik heb me al die jaren nooit echt geblesseerd, en nu zo'n stom incident… is dit een teken? Moet ik misschien stoppen nu het nog goed voelt?' Maar ik dacht: 'Nee, er is nog iets onafgemaakt', en dus ging ik door."