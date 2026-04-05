Ricciardo openhartig over F1-pensioen: "Ik moest eerlijk zijn"

Daniel Ricciardo heeft met Ford-CEO Jim Farley gesproken over zijn afscheid in de Formule 1. De Grand Prix van Singapore in 2024 is de allerlaatste F1-race waar de Australiër aan deelnam. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die de rest van het seizoen mocht afmaken. 

Ricciardo kent een erg mooie carrière, maar heeft nooit zijn maximale potentieel eruit gehaald. De coureur kwam als Red Bull-junior de F1 binnen en is via Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault, McLaren en AlphaTauri teruggekeerd in de Formule 1. In totaal heeft hij 257 Grands Prix gereden.

Dacht Ricciardo destijds al aan stoppen?

De jonge Australiër legt uit aan Farley dat het niet gemakkelijk is om je geliefde werk naast je neer te leggen. "Ik moest de afgelopen twaalf maanden echt proberen te begrijpen hoe het zit met het einde van mijn carrière en het juiste moment daarvoor, want als het eenmaal voorbij is, krijg je het niet meer terug." Zo blikt hij terug op de moeizame periode waarin hij aan de kant werd gezet bij McLaren.

"In 2022 had ik het erg moeilijk in mijn tweede jaar bij McLaren en werd ik aan de kant gezet. In 2023 begon ik zonder zitje en dacht ik: 'Is dit het misschien? Moet ik er nu een punt achter zetten?' Maar ik voelde dat er nog steeds een innerlijke drang was. Op dat moment moest ik echt eerlijk naar mezelf kijken en denken: 'Vergeet wat anderen zeggen of willen - wat wil jij zelf?'"

Ricciardo ontving veel meningen

Hoewel de inmiddels 36-jarige coureur nog altijd graag wilde terugkeren in de Formule 1. Kreeg hij ook te maken met meningen van anderen. "Ik probeerde het zo persoonlijk mogelijk te houden. Natuurlijk zijn er altijd meningen, ook van je ouders bijvoorbeeld, maar uiteindelijk wilde ik zeker weten dat dat vuur nog in mij zat." In 2023 mocht Ricciardo Nyck de Vries vervangen, maar brak hij zijn hand op Zandvoort. 

"Ik zat weer in de auto halverwege het seizoen. Na twee of drie races brak ik mijn hand - een vrij onbeduidend ongeluk, maar ik miste daardoor een aantal races. Toen dat gebeurde, dacht ik: 'Ik heb me al die jaren nooit echt geblesseerd, en nu zo'n stom incident… is dit een teken? Moet ik misschien stoppen nu het nog goed voelt?' Maar ik dacht: 'Nee, er is nog iets onafgemaakt', en dus ging ik door."

Snorremans

Posts: 237

Vind hem eerlijk en oprecht. Hoop alleen dat we ooit nog eens het echte verhaal te horen krijgen waarom hij destijds de overstap maakte naar Renault.

  • 4
  • 5 apr 2026 - 16:14
F1 Nieuws Daniel Ricciardo McLaren Red Bull Racing Renault Alpha Tauri

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 237

    Vind hem eerlijk en oprecht. Hoop alleen dat we ooit nog eens het echte verhaal te horen krijgen waarom hij destijds de overstap maakte naar Renault.

    • + 4
    • 5 apr 2026 - 16:14
    • snailer

      Posts: 32.296

      Dacht dat het een bekend verhaal was. Nadat Ricciardo 2 races won begin 2017 (was toch 2017?) En Verstappen veel te veel wilde met een te slechte auto, zeg maar groot ongeduld van de puber, vroeg Ricciardo om de nummer 1 status. Horner gaf hem die niet. Er was geen ummer 1 bij Red Bull volgens Horner. Vervolgens werd Ricciardo vooral in de races vooral op een hoopje gereden en ook nog eens terwijl hij vaak achteraan moest starten door uitval van motor/versnellingsbak. Verstappen wist vaak zelfs voor Ricciardo te eindigen in die races.
      Die trend zette zich door het jaar erna. Ricciardo viel ook nog eens vaak uit dat jaar door de motor of versnellingsbak.
      Ricciardo zag in dat hij naast Verstappen kampioen ging worden. Hij vertrok. Ik vond het een verstandige beslissing. Hij vond dat hij kampioen kon worden. Alleen niet naast Verstappen.
      Echter bleek langzaam aan de grip vol te zijn gelopen met grote talenten. De groep die na Verstappen kwam was gewoon een ijzersterke generatie. Er zijn er zelfs een paar vertrokken die gewoon goed genoeg waren. Echter waren er een hand vol nieuwe die nog beter waren dan de rijders die afvielen.

      Ricciardo is weggegaan ivm Verstappen. En dat was een verstandige keuze.

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 21:03
  • greenman

    Posts: 1

    weet niet hoevaak dit bericht al heb gelezen

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 16:20
    • John6

      Posts: 11.556

      Zondag weinig nieuws, maar probleem is dat we een maand lang nog met weinig nieuws te maken krijgen.
      Dus dan krijg je vaak een oude in een nieuw jasje snapje.

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 17:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Omdat je de tekst niet begreep @greenman?

      • + 3
      • 5 apr 2026 - 20:02
  • Larry Perkins

    Posts: 64.127

    Nyck de Vries.

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 16:34
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Nyck de Vries is ook weer genoemd!

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 16:34
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Het hoofd-topic is hier Max Verstappen, zijn eventuele pensioen, maar Nyck de Vries volgt in zijn kielzog...

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 16:36
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Krijg nou tieten!

      Nou is Max Verstappen ook weer genoemd...

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 16:37
    • John6

      Posts: 11.556

      Nyck de Vries, ik zal hem ook ff noemen.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 17:18

Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

