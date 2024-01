AlphaTauri hint op nieuwe teamnaam

Het is algemeen bekend dat het team van AlphaTauri dit jaar onder een andere naam op de grid zal staan. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing ondergaat momenteel een flinke metamorfose en de naamswijziging speelt daarbij een belangrijke rol. Het team deelt nu in ieder geval een teaser voor de nieuwe naam.

De Italiaanse renstal nam eerder op de dinsdag al afscheid van AlphaTauri via een korte dankvideo op de sociale kanalen. In een cryptische post op sociale media hint het team nu op een nieuwe naam en een nieuwe kleurstelling. Het team post een foto met de korte tekst B.RB. Dit verwijst naar de bekende internetkreet BRB (Be Right Back). Met deze post hint het team op de nieuwe naam, de RB verwijst waarschijnlijk naar de naam Racing Bulls. Deze naam wordt al geruime tijd genoemd in combinatie met de sponsoren Visa en CashApp.