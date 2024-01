AlphaTauri gaat talenten op nieuwe manier begeleiden

Het team van AlphaTauri fungeerde in het verleden als een soort opleidingsploeg voor Red Bull. Ze willen nu van dat etiket af, maar dat betekent niet dat ze de talenten links laten liggen. Volgens Peter Bayer gaan ze er alles aan doen om meerdere talentvolle coureurs op te leiden.

Veel coureurs debuteerden in de Formule 1 voor de Italiaanse renstal. Onder meer Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Pierre Gasly leerden de kneepjes van het vak bij het team. Nu willen ze het team naar een ander niveau brengen, dat is ook te zien aan het feit dat de ervaren Daniel Ricciardo voor het team rijdt. Bij AlphaTauri laten ze zich inspireren door Oscar Piastri, hij werd klaargestoomd voor zijn debuut in de Formule 1.

Piastri

Piastri werd door zijn voormalige werkgever Alpine en zijn huidige team McLaren met veel geduld voorbereid op zijn debuut. AlphaTauri CEO Peter Bayer legt aan Motorsport-Total uit wat zijn team hiervan gaat leren: "Oscar reed weet ik hoeveel duizenden kilometers voor zijn debuut en toen hij in de Formule 1 terechtkwam, wist hij waar precies hij mee bezig was. Hij kende de dynamiek van de sport en hij wist waar alle knoppen op het stuur voor stonden. Dat maakt het verschil, want je bent er helemaal klaar voor."

Talenten

Bayer wil hetzelfde gaan doen met een aantal coureurs uit het Red Bull Junior Team. De CEO denkt dat er momenteel drie coureurs in aanmerking komen voor dit traject. Bayer legt het uit: "We willen een deel van onze inkomsten gaan gebruiken om onze jonge coureurs op de beste mogelijke wijze klaar te stomen. Daarom plannen we een uitgebreid testprogramma voor Liam Lawson, Isack Hadjar en misschien ook met Ayumu Iwasa."