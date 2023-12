'AlphaTauri gaat voorwielophanging Red Bull gebruiken'

Het is geen geheim meer dat de teams van AlphaTauri en Red Bull Racing nauwer met elkaar gaan samenwerken. AlphaTauri zal een make-over ondergaan en ze krijgen onderdelen van Red Bull. Alles zal waarschijnlijk volgens de regels verlopen en nu is er mogelijk meer duidelijk geworden.

AlphaTauri zal in 2024 onder een andere naam en met een nieuwe look op de grid staan. Het lijkt er sterk op dat het team zal gaan rijden onder de naam Racing Bulls. Teambaas Franz Tost heeft het team tevens verlaten en hij zal worden opgevolgd door Laurent Mekies en Peter Bayer is aangesteld als CEO. Daarnaast wordt er dus veel beter samengewerkt met 'grote broer' Red Bull Racing.

Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldt namelijk dat het duidelijk is welke Red Bull-onderdelen AlphaTauri gaat gebruiken. Volgens het medium wordt de nieuwe AlphaTauri-bolide geen kopie van de RB19, maar zal er wel gebruik worden gemaakt van de pull-rod voorwielophanging van Red Bull. Ook zal het ontwerp meer gaan lijken op het Red Bull-concept. Het medium meldt daarnaast dat Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff ervoor heeft gezorgd dat Christian Horner en Helmut Marko minder te zeggen zullen hebben over de gang van zaken bij AlphaTauri. Toch wil de top van het Red Bull-concern zich meer focussen op AlphaTauri.