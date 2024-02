Tsunoda voert eerste shakedown uit voor VCARB

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en dat betekent dat alle teams bezig zijn met de laatste voorbereidingen. Vrijwel alle auto's zijn onthuld en veel teams voeren een shakedown uit. Het team van Visa Cash App RB is nu ook de baan geweest.

Visa Cash App RB (VCARB) onthulde hun nieuwe wagen vorige week in Las Vegas. De renstal heeft een metamorfose ondergaan en meerdere nieuwe kopstukken zijn bij het team terecht gekomen. Op het circuit van Misano kreeg Yuki Tsunoda de eer om als eerst de baan op te draaien in de VCARB 01. Onder toeziend oog van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en kersvers teambaas Laurent Mekies maakte Tsunoda de eerste meters.

Heading out for that first run in the VCARB 01 馃敟 pic.twitter.com/hbILarlTnM