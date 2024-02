Ambitieuze Ricciardo wil Marko laten lachen

Daniel Ricciardo wil aankomend seizoen zo goed mogelijk presteren in de Formule 1. De Australiër weet dat er kansen liggen als hij goed voor de dag komt. Helmut Marko heeft hem geen speciale opdracht meegegeven, maar Ricciardo weet dat hij de adviseur moet laten lachen.

Ricciardo rijdt dit seizoen voor Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. Aangezien het contract van Sergio Perez na dit jaar afloopt bij Red Bull, is er veel mogelijk. Bij een vrachtlading aan goede resultaten zou Ricciardo zomaar in aanmerking kunnen komen voor promotie naar het Oostenrijkse topteam. Dit jaar moet hij het echter doen met een zitje bij Visa Cash App RB (VCARB) en dat geeft hem veel vertrouwen.

Ricciardo denkt namelijk dat VCARB goede stappen kan gaan zetten. De Australiër heeft er veel zin in en hij laat aan de media-afdeling van de Formule 1 weten dat Helmut Marko hem geen doelen heeft meegegeven: "Ik ken hem en ik hoef niets te horen. Ik weet wat het doel is en wat daar voor nodig is. Vorig jaar reed ik slechts een paar races en ik kan Mexico eigenlijk alleen als voorbeeld gebruiken. Ik weet dat hij weet dat ik tot zoiets in staat ben. Zelfs in dat weekend hoefde hij niet veel te zeggen. Ik zag hem op de grid en hij lachte met een blik van 'dat is de Daniel die ik ken.' Als ik hem laat lachen, weet ik dat ik het goed doe! Helmut laten lachen, dat staat op de to-do-list!"